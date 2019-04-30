Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 1 мая

14:12, 30 апреля 2019
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Завтра дожди накроют всю Украину.

1 мая в Украине пройдут дожди / УНИАН
1 мая в Украине пройдут дожди / УНИАН

В среду, 1 мая, по всей Украине ожидаются дожди и сильный ветер.

Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Пройдут в большинстве областей дожди, местами до умеренных и даже сильных. Южная наша часть подвергается воздействию циклона чуть меньше, там уже только вечером дождей станет больше", - пишет она.

По словам синоптика, прохладнее всего завтра будет на западе и севере - днем до +9...+14 градусов. Теплее всего будет на юге и в центральных областях: +15...+22 градуса.

Погода в Киеве 1 равня будет дождливой и ветреной, ожидается +11...+13 градусов.

Диденко также сообщила, что с четверга, 2 мая, в Украине начнет теплеть.

Напомним, во вторник, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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Теги: #погода#дождь
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