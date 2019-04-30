Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 1 мая
Завтра дожди накроют всю Украину.
В среду, 1 мая, по всей Украине ожидаются дожди и сильный ветер.
Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Пройдут в большинстве областей дожди, местами до умеренных и даже сильных. Южная наша часть подвергается воздействию циклона чуть меньше, там уже только вечером дождей станет больше", - пишет она.
По словам синоптика, прохладнее всего завтра будет на западе и севере - днем до +9...+14 градусов. Теплее всего будет на юге и в центральных областях: +15...+22 градуса.
Погода в Киеве 1 равня будет дождливой и ветреной, ожидается +11...+13 градусов.
Диденко также сообщила, что с четверга, 2 мая, в Украине начнет теплеть.
Напомним, во вторник, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Погода в Украине
- Винница+17°... +7°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+21°... +7°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+22°... +10°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+11°... +5°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+16°... +4°
- Луцк+12°... +8°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+22°... +11°
- Одесса+22°... +10°
- Полтава+10°... +6°
- Ровно+13°... +7°
- Симферополь+25°... +13°
- Сумы+12°... +3°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+8°... +3°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+13°... +6°
- Чернигов+16°... +4°
- Черновцы+15°... +8°