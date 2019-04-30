Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

В Карпатах ожидаются сильные дожди.

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Во вторник, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в Карпатах и на Прикарпатье сегодня ожидаются сильные дожди. В южных и центральных областях Украины грозы, порывы ветра до 15-20 м/сек.

Напомним, во вторник, 30 апреля, по всей Украине пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +21°.

Самая прохладная погода ожидается в северных и центральных областях - там столбики термометров поднимутся до +13°.