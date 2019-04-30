Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
В Карпатах ожидаются сильные дожди.
Во вторник, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, в Карпатах и на Прикарпатье сегодня ожидаются сильные дожди. В южных и центральных областях Украины грозы, порывы ветра до 15-20 м/сек.
Напомним, во вторник, 30 апреля, по всей Украине пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +21°.
Самая прохладная погода ожидается в северных и центральных областях - там столбики термометров поднимутся до +13°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +7°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+21°... +7°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+22°... +10°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+11°... +5°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+16°... +4°
- Луцк+12°... +8°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+22°... +11°
- Одесса+22°... +10°
- Полтава+10°... +6°
- Ровно+13°... +7°
- Симферополь+25°... +13°
- Сумы+12°... +3°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+8°... +3°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+13°... +6°
- Чернигов+16°... +4°
- Черновцы+15°... +8°
Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:73 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:06:13
Закат20:01
Видимость:16 км
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