Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

12:23, 30 апреля 2019
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В Карпатах ожидаются сильные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 30 апреля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в Карпатах и на Прикарпатье сегодня ожидаются сильные дожди. В южных и центральных областях Украины грозы, порывы ветра до 15-20 м/сек.

Напомним, во вторник, 30 апреля, по всей Украине пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +21°. 

Самая прохладная погода ожидается в северных и центральных областях -  там столбики термометров поднимутся до +13°. 

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Теги: #погода#ветер#дождь
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