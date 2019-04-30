В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
Лавинная опасность достигает 2 уровня.
В течение ближайших дней в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +13°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"30 апреля-2 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 30 апреля, в Украине пройдут дожди, на юге до +21°.
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