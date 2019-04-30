В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

10:23, 30 апреля 2019
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Лавинная опасность достигает 2 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение ближайших дней в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +13°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 апреля-2 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 30 апреля, в Украине пройдут дожди, на юге до +21°.

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Теги: #погода#лавина
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