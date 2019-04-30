В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +13°
Вечером в столице до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 апреля в Киеве пройдет дождь, температура до +13°.
Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах и сильном ветре
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:43, а зайдет в 20:09.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 апреля, в Украине пройдут дожди, на юге до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+21°... +7°
- Донецк+23°... +6°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+23°... +10°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+21°... +8°
- Луганск+16°... +4°
- Луцк+13°... +8°
- Львов+18°... +8°
- Николаев+21°... +11°
- Одесса+20°... +10°
- Полтава+12°... +6°
- Ровно+13°... +7°
- Симферополь+24°... +13°
- Сумы+12°... +2°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+9°... +3°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+15°... +6°
- Чернигов+17°... +4°
- Черновцы+19°... +8°
Виргиния, США
+ 12 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:77 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:06:13
Закат20:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
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