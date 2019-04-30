В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +13°

08:30, 30 апреля 2019
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Вечером в столице до +10°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 30 апреля в Киеве пройдет дождь, температура до +13°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:43, а зайдет в 20:09.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 апреля, в Украине пройдут дожди, на юге до +21°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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