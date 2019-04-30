Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди

08:08, 30 апреля 2019
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Теплее всего будет на юге страны.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 апреля, в Украине пройдут дожди, на юге до +21°.

Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах и сильном ветре

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +19°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +21°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +14°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +13°. В центре дожди с грозами, температура до +13°.

Согласно народному прогнозу, 30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

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Теги: #погода#дождь
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