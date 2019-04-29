В ГСЧС предупредили о грозах и шквалах в Украине
На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды до 1,5 метра.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о грозах и шквалах на севере, западе и в центре Украины.
На Житомирщине на Пасху выпал огромный град (видео)
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня в большинстве северных, центральных, в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях значительные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.
Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности (желтому).
Кроме того, на реках Закарпатья сегодня ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 метра, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 метра над текущими уровнями.
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