В ГСЧС предупредили о грозах и шквалах в Украине

На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды до 1,5 метра.

На севере, западе и в центре Украины ожидаются грозы и шквалы / фото УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о грозах и шквалах на севере, западе и в центре Украины.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, сегодня в большинстве северных, центральных, в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях значительные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности (желтому).

Кроме того, на реках Закарпатья сегодня ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 метра, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 метра над текущими уровнями.