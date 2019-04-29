Львовщину на Пасху затопило (фото, видео)

Туристы в Трускавце не могли добраться до бювета.

Традиционный сезон потопа по-золочевски в этом году "открыт" на Пасху / фото zolochiv.net

На Львовщине на Пасху прошли сильные осадки.

Как передает корреспондент УНИАН, областной центр вечером накрыло сильным дождем, но обошлось без затопленных улиц и подвалов.

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Зато, как сообщают пользователи соцсетей на "Горячей линии города" в Facebook, в райцентре Стрый жители жилой многоэтажки на Пасху остались без электроснабжения, поскольку после сильного ливня затопило подъезд, что повлекло замыкание в электрощитках.

Как сообщает местное издание "Золочев.нет", в райцентре Золочев подтопило ул. Лермонтова в центральной части города, в воде оказались несколько автомобилей.

"Уже многолетний традиционный сезон потопа по-золочевски этого года "открыт" на Пасху. 28 апреля, после грозы в Золочеве затопило ул. Лермонтова (возле налоговой и городского совета), - говорится в сообщении.

Также, после дождя подтопило часть поселка Поморяны Золочевского района, где находится старинный Поморянский замок.

"После грозы в поселке Поморяны затопило "Зарудку", в воде оказались пастбище и детская площадка", - отмечается в сообщении.

По информации издания, 28 апреля в Золочевском районе прошла гроза, местами выпал град. В селе Богутин Поморянского поселкового совета вышла из берегов река Махновка и автомобиль, внутри которого был водитель, унесло паводком в реку. Люди вызвали спасателей, которые помогли вытащить мужчину.

Пострадало от сильных осадков и курортный город Трускавец.

Как сообщает Depo.Львов, сильный дождь 28 апреля вечером затопил Трускавец. Центр курортного города превратился в реку из-за того, что канализация не справляется с таким количеством осадков. Туристы из одной части Трускавца не могут попасть в другую, где находится бювет.