На Житомирщине на Пасху выпал огромный град (видео)
Чтобы переждать непогоду и не попасть в аварии, водители останавливались на обочине дорог.
На Житомирщине, в Коростенском районе, сегодня выпал огромный град.
В западных областях на Пасху пройдут ливни и шквалы
Об этом сообщили водители, ставшие свидетелями непогоды.
Очевидцы говорят о том, что местами градом буквально "завалило", что на некоторое время из-за плохой видимости осложнило движение на отдельных дорогах района.
Чтобы переждать непогоду и не попасть в аварии, водители останавливались на обочине дорог.
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