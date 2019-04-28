На Житомирщине на Пасху выпал огромный град (видео)

Чтобы переждать непогоду и не попасть в аварии, водители останавливались на обочине дорог.

Иллюстративное фото / фото Igor Zinkevych, Facebook

На Житомирщине, в Коростенском районе, сегодня выпал огромный град.

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Об этом сообщили водители, ставшие свидетелями непогоды.

Очевидцы говорят о том, что местами градом буквально "завалило", что на некоторое время из-за плохой видимости осложнило движение на отдельных дорогах района.

Чтобы переждать непогоду и не попасть в аварии, водители останавливались на обочине дорог.