Гидрометцентр предупреждает о повышении уровня воды в реках Закарпатья

15:27, 28 апреля 2019
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Гидрологическая ситуация на водоемах изменится в связи с ожидаемыми значительными осадками.

В реках на Закарпатье повысится уровень воды / фото УНИАН
В реках на Закарпатье повысится уровень воды / фото УНИАН

Украинский гидрометцентр предупреждает о повышении уровня воды в реках на Закарпатье.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 28-29 апреля на реках в Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы - до 1,5 м над уровнями на 8.00 28 апреля, в пределах русел, без негативных последствий.

Кроме того, сообщается, что в ближайшие два дня в связи с ожидаемыми значительными осадками в реках бассейнов Днестра, Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирета и реках на Закарпатье ожидается повышение уровней воды на 0,3-1, 3 м.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Теги: #погода#реки#Закарпатье
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