В западных областях на Пасху пройдут ливни и шквалы

11:14, 28 апреля 2019
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В Киеве и Киевской области сегодня ожидается гроза.

На Пасху украинцам обещают дожди / Фото daynews.com.ua
На Пасху украинцам обещают дожди / Фото daynews.com.ua

Синоптики предупреждают о ливнях и шквалах в Закарпатье и Прикарпатье.

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По данным Укргидрометцентра, 28 апреля в Закарпатье и Прикарпатье - значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области сегодня ожидается гроза.

Как сообщала Погода.УНИАН, погода в Украине в воскресенье, 28 апреля, будет теплой, сухой, а дожди только в западных областях. 

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Теги: #погода#Пасха
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