В западных областях на Пасху пройдут ливни и шквалы
В Киеве и Киевской области сегодня ожидается гроза.
Синоптики предупреждают о ливнях и шквалах в Закарпатье и Прикарпатье.
Какой будет погода в Украине в мае 2019 - прогноз
По данным Укргидрометцентра, 28 апреля в Закарпатье и Прикарпатье - значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области сегодня ожидается гроза.
Как сообщала Погода.УНИАН, погода в Украине в воскресенье, 28 апреля, будет теплой, сухой, а дожди только в западных областях.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +9°
- Днепр+22°... +9°
- Донецк+24°... +8°
- Житомир+22°... +13°
- Запорожье+23°... +8°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+22°... +11°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+21°... +13°
- Львов+14°... +8°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+22°... +7°
- Полтава+20°... +10°
- Ровно+22°... +12°
- Симферополь+21°... +8°
- Сумы+23°... +5°
- Тернополь+22°... +9°
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- Херсон+22°... +8°
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