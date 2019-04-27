Прогноз погоды на Пасху: тепло, но на Западе - кратковременные дожди (карта)
В Киеве 28 апреля в течение дня +21...+23 градуса. Но и возможен дождь.
Погода в Украине в воскресенье, 28 апреля, будет теплой, сухой, а дожди только в западных областях. Также там будет на несколько градусов прохладнее, чем в остальных регионах. Средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22 градуса.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на Пасху на Западе Украины и немного на Востоке (Харьковщина, Луганщина) – кратковременные дожди, местами грозы. На остальной же территории Украины будет преобладать сухая погода.
Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди
Температура воздуха удержится высокой +20...+22 градуса, только в воскресенье в западной части Украины похолодает до +13...+18 градусов.
В Киеве 28 апреля в течение дня +21...+23 градуса. Но и возможен дождь.
"Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонтик", – советует Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 28 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +17...+19
Ровно – +19...+21
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +19...+21
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +21...+23
Сумы – +21...+23
Полтава – +18...+20
Днепр – +21...+23
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +21...+23
Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+23°... +10°
- Донецк+22°... +9°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+23°... +10°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+22°... +9°
- Луганск+25°... +10°
- Луцк+26°... +12°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+21°... +7°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+23°... +12°
- Ровно+28°... +12°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+23°... +10°
- Тернополь+27°... +12°
- Харьков+24°... +10°
- Херсон+24°... +7°
- Хмельницкий+24°... +8°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+23°... +10°
- Черновцы+22°... +12°