Прогноз погоды на Пасху: тепло, но на Западе - кратковременные дожди (карта)

16:09, 27 апреля 2019
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В Киеве 28 апреля в течение дня +21...+23 градуса. Но и возможен дождь.

Завтра на Западе ожидаются кратковременные дожди / фото УНИАН
Завтра на Западе ожидаются кратковременные дожди / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 28 апреля, будет теплой, сухой, а дожди только в западных областях. Также там будет на несколько градусов прохладнее, чем в остальных регионах. Средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22 градуса.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на Пасху на Западе Украины и немного на Востоке (Харьковщина, Луганщина) – кратковременные дожди, местами грозы. На остальной же территории Украины будет преобладать сухая погода.

Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди

Температура воздуха удержится высокой +20...+22 градуса, только в воскресенье в западной части Украины похолодает до +13...+18 градусов.

В Киеве 28 апреля в течение дня +21...+23 градуса. Но и возможен дождь.

"Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонтик", – советует Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 28 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +17...+19

Ровно – +19...+21

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +19...+21

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +18...+20

Днепр – +21...+23

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +21...+23

Прогноз погоды в Украине на 28 апреля от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 28 апреля от Укргидрометцентра

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Теги: #Пасха#прогноз погоды
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