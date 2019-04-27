Сегодня в некоторых областях Украины ожидают грозы и шквалы, температура до +27° (карта)
Спасатели предупредили о пожарной опасности в некоторых областях Украины.
Сегодня, 27 апреля, на западе Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/сек. При этом температура днем поднимется до +27°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории страны без осадков, лишь ночью в восточных, днем в большинстве северных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
"Температура ночью 6-11°, днем 20-25°, на побережье морей местами 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что осложнения погодных условий соответствуют первому уровню опасности (желтому).
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Также спасатели предупредили о пожарной опасности в некоторых областях Украины.
"27-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, в Киеве и Киевской области 27-28 апреля ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Как сообщал УНИАН, стало известно, какой будет погода в мае.
Погода в Украине
- Винница+23°... +9°
- Днепр+24°... +10°
- Донецк+24°... +9°
- Житомир+24°... +11°
- Запорожье+23°... +10°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+22°... +11°
- Кировоград+21°... +9°
- Луганск+25°... +10°
- Луцк+26°... +12°
- Львов+24°... +12°
- Николаев+21°... +6°
- Одесса+22°... +5°
- Полтава+23°... +12°
- Ровно+26°... +12°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+22°... +10°
- Тернополь+26°... +12°
- Харьков+24°... +10°
- Херсон+22°... +6°
- Хмельницкий+26°... +9°
- Черкассы+21°... +8°
- Чернигов+22°... +9°
- Черновцы+25°... +12°