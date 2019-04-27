Сегодня в некоторых областях Украины ожидают грозы и шквалы, температура до +27° (карта)

10:53, 27 апреля 2019
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Спасатели предупредили о пожарной опасности в некоторых областях Украины.

Сегодня в некоторых областях Украины - шквалы и грозы / фото УНИАН
Сегодня в некоторых областях Украины - шквалы и грозы / фото УНИАН

Сегодня, 27 апреля, на западе Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/сек. При этом температура днем поднимется до +27°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории страны без осадков, лишь ночью в восточных, днем в большинстве северных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

"Температура ночью 6-11°, днем 20-25°, на побережье морей местами 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Погода в Украине на 27 апреля / карта Гидрометцентра
Погода в Украине на 27 апреля / карта Гидрометцентра

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что осложнения погодных условий соответствуют первому уровню опасности (желтому).

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Также спасатели предупредили о пожарной опасности в некоторых областях Украины.

"27-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в Киеве и Киевской области 27-28 апреля ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как сообщал УНИАН, стало известно, какой будет погода в мае.

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Теги: #погода в Украине
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