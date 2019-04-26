Какой будет погода в Украине в мае 2019 - прогноз

17:29, 26 апреля 2019
53
0

Капризная погода продержится до начала календарного лета.

Погода в мае будет переменчивой / фото УНИАН
Погода в мае будет переменчивой / фото УНИАН

Май в Украине начнется с теплой и ясной погоды - воздух прогреется до +24…+25ºС, обещают синоптики.

Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди

По долгосрочным прогнозам, погода в последний месяц весны будет переменчивой, пишет Meteoprog.

Дождливых дней будет немного, но они будут сопровождаться грозами, характерными для этого времени года. Днем ртутные столбики будут подниматься выше +20ºС, ночью +10ºС.

Во второй половине месяца нас ждет ухудшение погодных условий. Прогнозируется похолодание, участятся дожди. Капризная погода продержится до начала календарного лета.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в столице на грядущих выходных ожидается почти летняя погода, однако и в субботу, и на Пасху возможен дождь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#выходные#Пасха#прогноз погоды#погода в Украине
Читайте также
Какой будет погода в Украине в мае 2019 - прогноз Какой будет погода в Украине в мае 2019 - прогноз
Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах и сильном ветре Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах и сильном ветре
Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху и майские праздники Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху и майские праздники
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21°
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта) В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)
Наводнение затопило автомобильные стоянки в аэропорту Далласа (видео) Наводнение затопило автомобильные стоянки в аэропорту Далласа (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг на месяц
66 %
749 мм
6.5 м/с
90 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять