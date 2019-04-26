Какой будет погода в Украине в мае 2019 - прогноз
Капризная погода продержится до начала календарного лета.
Май в Украине начнется с теплой и ясной погоды - воздух прогреется до +24…+25ºС, обещают синоптики.
Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди
По долгосрочным прогнозам, погода в последний месяц весны будет переменчивой, пишет Meteoprog.
Дождливых дней будет немного, но они будут сопровождаться грозами, характерными для этого времени года. Днем ртутные столбики будут подниматься выше +20ºС, ночью +10ºС.
Во второй половине месяца нас ждет ухудшение погодных условий. Прогнозируется похолодание, участятся дожди. Капризная погода продержится до начала календарного лета.
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в столице на грядущих выходных ожидается почти летняя погода, однако и в субботу, и на Пасху возможен дождь.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+25°... +9°
- Донецк+23°... +9°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+25°... +9°
- Ивано-Франковск+27°... +11°
- Киев+22°... +10°
- Кировоград+22°... +6°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+27°... +14°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+24°... +11°
- Ровно+27°... +13°
- Симферополь+20°... +6°
- Сумы+24°... +9°
- Тернополь+26°... +12°
- Харьков+26°... +10°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+23°... +6°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+26°... +11°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:66 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:90 %
Восход:06:18
Закат19:57
Видимость:8 км
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