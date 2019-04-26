Какой будет погода в Украине в мае 2019 - прогноз

Капризная погода продержится до начала календарного лета.

Погода в мае будет переменчивой / фото УНИАН

Май в Украине начнется с теплой и ясной погоды - воздух прогреется до +24…+25ºС, обещают синоптики.

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По долгосрочным прогнозам, погода в последний месяц весны будет переменчивой, пишет Meteoprog.

Дождливых дней будет немного, но они будут сопровождаться грозами, характерными для этого времени года. Днем ртутные столбики будут подниматься выше +20ºС, ночью +10ºС.

Во второй половине месяца нас ждет ухудшение погодных условий. Прогнозируется похолодание, участятся дожди. Капризная погода продержится до начала календарного лета.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в столице на грядущих выходных ожидается почти летняя погода, однако и в субботу, и на Пасху возможен дождь.