На северо-западе Китая бушует лесной пожар

Более 200 пожарных и работников лесхоза были направлены на борьбу с пожаром.

Иллюстрация / REUTERS

В Ганьнань-Тибетском автономном округе на северо-западе Китая разгорелся лесной пожар.

Читайте также В Южной Корее объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров (фоторепортаж)

Огонь вспыхнул примерно в 14:00 26 апреля на территории уезда Дебу в самой восточной части Цинхай-Тибетского нагорья, передает Синьхуа со ссылкой на месные власти.

Более 200 пожарных и работников лесхоза были направлены на борьбу с пожаром.

Вечером того же дня, под воздействием сильного ветра пламя распространилось вверх, и все задействованные в тушении огня силы были эвакуированы в безопасные районы.

Напомним, в мексиканском штате Халиско рядом с городом Гвадалахара бушевал крупный лесной пожар.