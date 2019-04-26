На северо-западе Китая бушует лесной пожар

16:14, 26 апреля 2019
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Более 200 пожарных и работников лесхоза были направлены на борьбу с пожаром.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Ганьнань-Тибетском автономном округе на северо-западе Китая разгорелся лесной пожар.

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Огонь вспыхнул примерно в 14:00 26 апреля на территории уезда Дебу в самой восточной части Цинхай-Тибетского нагорья, передает Синьхуа со ссылкой на месные власти. 

Более 200 пожарных и работников лесхоза были направлены на борьбу с пожаром.

Вечером того же дня, под воздействием сильного ветра пламя распространилось вверх, и все задействованные в тушении огня силы были эвакуированы в безопасные районы.

Напомним, в мексиканском штате Халиско рядом с городом Гвадалахара бушевал крупный лесной пожар.

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Теги: #погода#Китай#лесной пожар
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