На северо-западе Китая бушует лесной пожар
Более 200 пожарных и работников лесхоза были направлены на борьбу с пожаром.
В Ганьнань-Тибетском автономном округе на северо-западе Китая разгорелся лесной пожар.
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Огонь вспыхнул примерно в 14:00 26 апреля на территории уезда Дебу в самой восточной части Цинхай-Тибетского нагорья, передает Синьхуа со ссылкой на месные власти.
Более 200 пожарных и работников лесхоза были направлены на борьбу с пожаром.
Вечером того же дня, под воздействием сильного ветра пламя распространилось вверх, и все задействованные в тушении огня силы были эвакуированы в безопасные районы.
Напомним, в мексиканском штате Халиско рядом с городом Гвадалахара бушевал крупный лесной пожар.
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