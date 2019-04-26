Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах и сильном ветре

15:30, 26 апреля 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

На западе Украины очікуютья грозы / фото УНИАН
На западе Украины очікуютья грозы / фото УНИАН

В субботу, 27 апреля, в западных областях Украины ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/сек.

Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 апреля в западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Напомним, на Пасху, 28 апреля, в Украине ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#Гроза#штормовое предупреждение
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