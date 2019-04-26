Украинский авиационный метеоцентр запустил в работу радар для отслеживания реальной погодной ситуации
В авиаметеоцентре уточнили, что радар запущен в работу после того, как на текущей неделе специалисты компании-производителя устройства заменили запчасть и настроили программное обеспечение.
Государственное предприятие «Украинский авиационный метеорологический центр» (УАМЦ) с 26 апреля официально запустил в работу после проведения ремонта метеорадар для отслеживания более точных изменений погодных условий в столичном регионе в режиме реального времени.
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«Радар у нас с сегодняшнего дня официально заработал с 9 часов по киевскому времени. Радар включили еще во вторник, 23 апреля, но своим потребителями его информацию не предоставляли, а решили его протестировать, и сегодня мы его уже официально включили», - сообщили УНИАН в авиаметеоцентре.
Собеседник агентства уточнил, что радар запущен в работу после того, как на текущей неделе специалисты компании-производителя устройства заменили запчасть и настроили программное обеспечение для его полноценного функционирования.
При этом в Украинском авиационном метеорологическом центре не назвали цену ремонтных работ, подчеркнув, что «это очень большая сумма для предприятия», которое испытывает острую нехватку средств для инвестиций в свое развитие и закупку нового оборудования.
Справка УНИАН. Госпредприятие УАМЦ в декабре 2007 года приобрело у немецкой компании Selex радар за 8 млн грн, а в ноябре 2018 года, после почти десяти лет службы, он вышел из строя.
С конца прошлого года в Украинский гидрометеорологический центр не поступала радарная информация, при этом на сайте доступна спутниковая информация.
17 апреля Украинский авиационный метеорологический центр сообщил о переносе на конец апреля текущего года сроков запуска в работу метеорадара для отслеживания погодных условий, тогда как ранее предприятие планировало возобновить работу устройства в марте.
Украинский авиационный метеорологический центр является специализированным госпредприятием по метеорологическому обслуживанию авиации и входит в сферу управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В течение года ГП УАМЦ в целом обслуживает более 50 тыс. самолето-вылетов, которые выполняют около 100 авиакомпаний.
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