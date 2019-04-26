Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди
Местами температура поднимется до +26°.
На выходных в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +11°...+24°.
Погода во Львове: в субботу пройдет дождь, ночью +12°, днем +24°. В воскресенье ливень, +10°…+18°.
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В Луцке в субботу ночью +12°, днем +27°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +12°, днем +22°, гроза.
В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +9°...+22°. В воскресенье до +23°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +21°. В воскресенье +9°...+17°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем +24°. В воскресенье +6°...+21°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +9°...+23°.
В Симферополе завтра без осадков, +7°...+21°. В воскресенье +8°...+21°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.
В Краматорске в субботу пройдет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +25°. В воскресенье температура до +24°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +26°. В воскресенье +8°...+25°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +19°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +3°, днем +12°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье ливень, ночью +10°, днем до +14°.
В Трускавце в субботу гроза, температура до +26°. В воскресенье температура до +14°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +21°, в воскресенье ожидается ливень, температура воздуха +8° …+13°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+24°... +9°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+25°... +9°
- Ивано-Франковск+27°... +11°
- Киев+22°... +10°
- Кировоград+22°... +5°
- Луганск+26°... +8°
- Луцк+27°... +14°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+24°... +11°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+20°... +6°
- Сумы+24°... +8°
- Тернополь+26°... +12°
- Харьков+26°... +9°
- Херсон+21°... +8°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+23°... +5°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+26°... +11°