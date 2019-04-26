Погода на выходные: в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди

Местами температура поднимется до +26°.

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На выходных в Украине будет тепло, на западе в воскресенье пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +11°...+24°.

Погода во Львове: в субботу пройдет дождь, ночью +12°, днем +24°. В воскресенье ливень, +10°…+18°.

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В Луцке в субботу ночью +12°, днем +27°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +12°, днем +22°, гроза.

В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +9°...+22°. В воскресенье до +23°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +21°. В воскресенье +9°...+17°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем +24°. В воскресенье +6°...+21°, пройдет дождь.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +9°...+23°.

В Симферополе завтра без осадков, +7°...+21°. В воскресенье +8°...+21°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.

В Краматорске в субботу пройдет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +25°. В воскресенье температура до +24°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +26°. В воскресенье +8°...+25°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +19°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +3°, днем +12°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье ливень, ночью +10°, днем до +14°.

В Трускавце в субботу гроза, температура до +26°. В воскресенье температура до +14°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +21°, в воскресенье ожидается ливень, температура воздуха +8° …+13°.

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