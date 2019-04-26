В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается до 28 апреля.
В течение ближайших дней в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 26-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, на Пасху, 28 апреля, в Украине ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+24°... +9°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+24°... +9°
- Ивано-Франковск+27°... +10°
- Киев+22°... +10°
- Кировоград+22°... +5°
- Луганск+26°... +8°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+24°... +11°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+20°... +6°
- Сумы+24°... +8°
- Тернополь+25°... +12°
- Харьков+25°... +9°
- Херсон+21°... +8°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+23°... +5°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+24°... +10°
Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+13 °
Влажность:70 %
Давление:746 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:74 %
Восход:06:18
Закат19:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей