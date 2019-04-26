В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

10:50, 26 апреля 2019
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Пожарная опасность ожидается до 28 апреля.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 26-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, на Пасху, 28 апреля, в Украине ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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