В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается до 28 апреля.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 26-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, на Пасху, 28 апреля, в Украине ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.