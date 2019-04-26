Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху и майские праздники
После Пасхи в Украине немного похолодает.
На Пасху, 28 апреля, в Украине ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.
Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)
По его пронозу, в центральной Украине на Пасху ожидается +21...+ 23 градуса, а во второй половине дня возможен дождь. На западе страны ожидается дождь в первой половине дня.
Также Горбань сообщил, что к 1 мая температура понизится до +17...+ 18 градусов и продержится в течение трех дней, после чего, по его словам, ожидается резкое потепление. К 9-10 мая может потеплеть +26...+ 29 градусов днем.
Народный синоптик прогнозирует, что такая высокая температура продержится до 24 мая, а дожди ожидаются 2, 8, 9, 13, 14 мая, после чего до конца месяца осадков не будет.
Напомним, до конца текущей недели в Украине ожидается теплая и сухая погода.
Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+24°... +9°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+24°... +9°
- Ивано-Франковск+27°... +10°
- Киев+22°... +10°
- Кировоград+22°... +5°
- Луганск+26°... +8°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+24°... +11°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+20°... +6°
- Сумы+24°... +8°
- Тернополь+25°... +12°
- Харьков+25°... +9°
- Херсон+21°... +8°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+23°... +5°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+24°... +10°