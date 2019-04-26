Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху и майские праздники

09:45, 26 апреля 2019
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После Пасхи в Украине немного похолодает.

На Пасху в Украине будет тепло / Фото УНИАН
На Пасху в Украине будет тепло / Фото УНИАН

На Пасху, 28 апреля, в Украине ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.

Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)

По его пронозу, в центральной Украине на Пасху ожидается +21...+ 23 градуса, а во второй половине дня возможен дождь. На западе страны ожидается дождь в первой половине дня.

Также Горбань сообщил, что к 1 мая температура понизится до +17...+ 18 градусов и продержится в течение трех дней, после чего, по его словам, ожидается резкое потепление. К 9-10 мая может потеплеть +26...+ 29 градусов днем.

Народный синоптик прогнозирует, что такая высокая температура продержится до 24 мая, а дожди ожидаются 2, 8, 9, 13, 14 мая, после чего до конца месяца осадков не будет.

Напомним, до конца текущей недели в Украине ожидается теплая и сухая погода.

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Теги: #погода#Пасха
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