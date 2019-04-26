В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21°

08:30, 26 апреля 2019
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Вечером в столице до +15°.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 апреля в Киеве без осадков, температура до +21°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер южный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:07.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 апреля, в Украине без осадков, температура до +26°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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