В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21°
Вечером в столице до +15°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 апреля в Киеве без осадков, температура до +21°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер южный, до 4,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:07.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 апреля, в Украине без осадков, температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+24°... +9°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+24°... +9°
- Ивано-Франковск+27°... +10°
- Киев+22°... +10°
- Кировоград+22°... +5°
- Луганск+26°... +8°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+24°... +11°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+20°... +6°
- Сумы+24°... +8°
- Тернополь+25°... +12°
- Харьков+25°... +9°
- Херсон+21°... +8°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+23°... +5°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+24°... +10°
Виргиния, США
+ 14 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:70 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:74 %
Восход:06:18
Закат19:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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