В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 апреля, в Украине без осадков, температура до +26°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +23°.
На западе Украины почти без осадков. Температура до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура до +22°. В центре без осадков, температура до +23°.
Согласно народному прогнозу, 26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+23°... +9°
- Донецк+24°... +8°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+24°... +9°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+22°... +10°
- Кировоград+23°... +6°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+26°... +14°
- Львов+26°... +14°
- Николаев+19°... +7°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+23°... +11°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+20°... +6°
- Сумы+23°... +9°
- Тернополь+25°... +12°
- Харьков+24°... +10°
- Херсон+21°... +6°
- Хмельницкий+23°... +11°
- Черкассы+23°... +6°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+24°... +10°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:69 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:74 %
Восход:06:18
Закат19:57
Видимость:11 км
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