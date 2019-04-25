В Киеве завтра будет тепло и без осадков

Температура в столице до +21°.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 апреля в Киеве без осадков, температура до +21°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер южный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:45, а зайдет в 20:07.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 апреля, в Украине без осадков, температура до +26°.

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