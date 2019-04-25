В Украине завтра без осадков, температура до +26° (видеопрогноз)

Завтра во всех регионах будет тепло.

Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 апреля, в Украине без осадков, температура до +26°.

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Погода в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +8°, днем до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +5°, днем до +23°.

На западе Украины почти без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

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