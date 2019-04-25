В Украине завтра без осадков, температура до +26° (видеопрогноз)
Завтра во всех регионах будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 апреля, в Украине без осадков, температура до +26°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +8°, днем до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +5°, днем до +23°.
На западе Украины почти без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +23°.
Согласно народному прогнозу, 26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +7°
- Днепр+25°... +9°
- Донецк+23°... +8°
- Житомир+20°... +8°
- Запорожье+25°... +9°
- Ивано-Франковск+23°... +8°
- Киев+22°... +7°
- Кировоград+23°... +7°
- Луганск+24°... +8°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+20°... +7°
- Одесса+16°... +3°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+23°... +10°
- Симферополь+18°... +4°
- Сумы+24°... +9°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+25°... +11°
- Херсон+22°... +5°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+23°... +6°
- Чернигов+23°... +6°
- Черновцы+21°... +8°