Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

15:41, 25 апреля 2019
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 25-28 апреля во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 25 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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