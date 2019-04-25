Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 25-28 апреля во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 25 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.