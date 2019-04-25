Наводнение затопило автомобильные стоянки в аэропорту Далласа (видео)

14:26, 25 апреля 2019
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В ближайшее время в разных районах Техаса ожидаются сильные грозы, которые могут привести к локальным наводнениям.

Наводнение в Техасе / twitter.com/omair_siddiqi
Наводнение в Техасе / twitter.com/omair_siddiqi

В ночь на 24 апреля в районе аэропорта Даллас-Форт-Уэрт (штат Техас, США) пронесся ураган.

В ЮАР жертвами проливных дождей стали десятки человек

Сильные ливни, сопровождавшиеся сильным ветром, привели к внезапным наводнениям, передает Euronews

Также всего за час было затоплено несколько автомобильных стоянок в аэропорту Даллас Лав-Филд, где находилось множество машин.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в разных районах Техаса ожидаются сильные грозы, которые могут привести к локальным наводнениям.

Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Пакистане погибли 49 человек, 176 пострадали.

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Теги: #США#наводнение
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