Наводнение затопило автомобильные стоянки в аэропорту Далласа (видео)
В ближайшее время в разных районах Техаса ожидаются сильные грозы, которые могут привести к локальным наводнениям.
В ночь на 24 апреля в районе аэропорта Даллас-Форт-Уэрт (штат Техас, США) пронесся ураган.
В ЮАР жертвами проливных дождей стали десятки человек
Сильные ливни, сопровождавшиеся сильным ветром, привели к внезапным наводнениям, передает Euronews.
Также всего за час было затоплено несколько автомобильных стоянок в аэропорту Даллас Лав-Филд, где находилось множество машин.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в разных районах Техаса ожидаются сильные грозы, которые могут привести к локальным наводнениям.
В Техасе из-за ливня затопило подземную парковку в аэропорту
Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Пакистане погибли 49 человек, 176 пострадали.
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