В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня

Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В четверг, 25 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 25 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.