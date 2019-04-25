В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
В четверг, 25 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"25 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 25 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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