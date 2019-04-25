Жертвами проливных дождей в ЮАР стали более 50 человек

Пять человек числятся пропавшими без вести.

Последствия дождей в ЮАР / REUTERS

В результате проливных дождей, длящихся несколько дней подряд, в ЮАР погиб 51 человек.

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Сильные дожди привели к паводку, который серьезно сказался на ситуации в отдельных районах. По состоянию на 25 апреля, число жертв возросло с 32 до 51 человека, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Пять человек числятся пропавшими без вести, несколько десятков людей пострадали, несколько сот человек оказались без крыши над головой.

Напомним, два района на востоке Уганды пострадали от сильных проливных дождей и наводнений, приведших к гибели 18 человек.