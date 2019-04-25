Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

На Пасху в большинстве регионов будет тепло.

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До конца текущей недели в Украине ожидается теплая и сухая погода.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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По ее словам, существенные осадки в большинстве областей маловероятны. В конце недели местами пройдут дожди в западных областях. Влажный массив 26, 27 и 28 апреля дойдет до Винницкой области, Житомирщины и Киевщины. На остальной территории Украины удержится сухая воздушная масса.

Температура воздуха постепенно будет повышаться. Ночью заморозки отступят: ожидается +4...+10 градусов, на юге до +8...+14 градусов. Днем температура повысится до +15...+24 градусов.

На Пасху дожди наиболее вероятны в западной части Украины, также ожидается снижение температуры воздуха на 3-6 градусов.

Погода в Киеве до конца недели будет теплой. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+12 градусов, а в течение дня +18...+23 градуса.

В Пасхальную ночь в столице температура воздуха составит +9...+12 градусов. Днем 28 апреля есть вероятность дождя, температура воздуха будет колебаться около +20 градусов.

Напомним, в четверг, 25 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.