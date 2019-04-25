Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
На Пасху в большинстве регионов будет тепло.
До конца текущей недели в Украине ожидается теплая и сухая погода.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
В Киеве сегодня температура до +21°, без осадков
По ее словам, существенные осадки в большинстве областей маловероятны. В конце недели местами пройдут дожди в западных областях. Влажный массив 26, 27 и 28 апреля дойдет до Винницкой области, Житомирщины и Киевщины. На остальной территории Украины удержится сухая воздушная масса.
Температура воздуха постепенно будет повышаться. Ночью заморозки отступят: ожидается +4...+10 градусов, на юге до +8...+14 градусов. Днем температура повысится до +15...+24 градусов.
На Пасху дожди наиболее вероятны в западной части Украины, также ожидается снижение температуры воздуха на 3-6 градусов.
Погода в Киеве до конца недели будет теплой. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+12 градусов, а в течение дня +18...+23 градуса.
В Пасхальную ночь в столице температура воздуха составит +9...+12 градусов. Днем 28 апреля есть вероятность дождя, температура воздуха будет колебаться около +20 градусов.
Напомним, в четверг, 25 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+19°... +6°
- Днепр+24°... +10°
- Донецк+24°... +7°
- Житомир+20°... +7°
- Запорожье+24°... +10°
- Ивано-Франковск+23°... +7°
- Киев+22°... +7°
- Кировоград+23°... +6°
- Луганск+24°... +8°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+20°... +5°
- Одесса+20°... +3°
- Полтава+23°... +12°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+21°... +5°
- Сумы+24°... +10°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+24°... +10°
- Херсон+22°... +6°
- Хмельницкий+20°... +8°
- Черкассы+21°... +5°
- Чернигов+22°... +5°
- Черновцы+20°... +8°