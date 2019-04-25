"Желтый" уровень опасности: на западе Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек .
В четверг, 25 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до +24° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"25 апреля в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый")", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 25-28 апреля во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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