"Желтый" уровень опасности: на западе Украины объявили штормовое предупреждение

09:39, 25 апреля 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек .

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 25 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до +24° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"25 апреля в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый")", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 25-28 апреля во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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