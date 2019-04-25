В Киеве сегодня температура до +21°, без осадков

08:30, 25 апреля 2019
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В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 апреля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Украине без осадков, температура до +24°.

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Теги: #Киев#погода
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