В Киеве сегодня температура до +21°, без осадков

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 апреля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

Читайте также Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Украине без осадков, температура до +24°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.