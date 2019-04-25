В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до +24° (карта)
По всей Украине сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 апреля в Украине без осадков, температура до +24°.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +24°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура до +22°. В центре без осадков, температура до +22°.
Согласно народному прогнозу, 25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает - начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +7°
- Днепр+23°... +10°
- Донецк+24°... +8°
- Житомир+20°... +7°
- Запорожье+22°... +10°
- Ивано-Франковск+23°... +7°
- Киев+21°... +7°
- Кировоград+22°... +8°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+22°... +12°
- Николаев+21°... +7°
- Одесса+20°... +4°
- Полтава+23°... +12°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+21°... +5°
- Сумы+23°... +8°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+24°... +10°
- Херсон+22°... +6°
- Хмельницкий+20°... +8°
- Черкассы+22°... +6°
- Чернигов+22°... +6°
- Черновцы+20°... +8°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:63 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:39 %
Восход:06:19
Закат19:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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