В Киеве завтра без осадков, температура до +21°

Завтра в столице потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 апреля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:47, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Украине без осадков, температура до +24°.

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