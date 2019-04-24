Погода на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
На востоке температура до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 апреля в Украине без осадков, температура до +24°.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +8°, днем до +24°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +4°, днем до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +6°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает - начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +5°
- Днепр+22°... +8°
- Донецк+22°... +7°
- Житомир+20°... +5°
- Запорожье+23°... +8°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+21°... +6°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+22°... +6°
- Луцк+19°... +9°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+18°... +4°
- Полтава+22°... +11°
- Ровно+19°... +8°
- Симферополь+17°... +3°
- Сумы+22°... +7°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+23°... +8°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+21°... +5°
- Чернигов+22°... +5°
- Черновцы+17°... +7°
Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:52 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:20
Закат19:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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