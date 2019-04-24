Погода на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

16:30, 24 апреля 2019
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На востоке температура до +24°.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 апреля в Украине без осадков, температура до +24°.

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +8°, днем до +24°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +4°, днем до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +6°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +22°.

Прогноз на 25 апреля / УНИАН
Прогноз на 25 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает - начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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