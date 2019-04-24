Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни

Пожарная опасность ожидается в течение 25-28 апреля.

В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 25-28 апреля во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 24 апреля, на западе Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.