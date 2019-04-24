Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни

15:39, 24 апреля 2019
7
0

Пожарная опасность ожидается в течение 25-28 апреля.

В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 25-28 апреля во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется лавинная опасность

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 24 апреля, на западе Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни
В ЮАР жертвами проливных дождей стали десятки человек В ЮАР жертвами проливных дождей стали десятки человек
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19°
В Киеве завтра без осадков, температура до +19° В Киеве завтра без осадков, температура до +19°
Завтра в Украине потеплеет, местами ожидается до +21° (видеопрогноз) Завтра в Украине потеплеет, местами ожидается до +21° (видеопрогноз)
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
52 %
748 мм
5.5 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять