Уганда пострадала от дождей и наводнений

Погибли 18 человек.

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Два района на востоке Уганды пострадали от сильных проливных дождей и наводнений, приведших к гибели 18 человек.

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В низинном районе восточной Уганды, недалеко от озера Кьога, вечером 23 апреля прошел сильный ливень, длившийся почти три часа и повлекший наводнения, что привело к гибели 13 человек в районе Буенде и 5 человек в районе Камули, передает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Большинство жертв погибли при обрушении домов, а другие - утонули. Около 100 пострадавших были доставлены в больницы.

Напомним, сильный шторм 2 апреля накрыл популярный таиландский курорт Паттайя.