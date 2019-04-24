Чистый четверг в Украине будет теплым и солнечным
Завтра местами ожидается до +26 градусов.
В четверг, 25 апреля, в Украине будет тепло и солнечно.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, днем температура воздуха достигнет +20...+26 градусов. На побережьях украинских морей холодное море освежит воздух до +16....+19 градусов.
Синоптик также предупредила, что на Правобережье ожидается порывистый ветер.
Погода в Киеве завтра будет теплой, в течение дня +20...+23 градуса.
Напомним, в среду, 24 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +5°
- Днепр+22°... +8°
- Донецк+22°... +7°
- Житомир+20°... +5°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+19°... +5°
- Киев+21°... +6°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+22°... +6°
- Луцк+19°... +9°
- Львов+18°... +9°
- Николаев+18°... +6°
- Одесса+18°... +4°
- Полтава+22°... +11°
- Ровно+19°... +8°
- Симферополь+17°... +3°
- Сумы+22°... +7°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+23°... +8°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+21°... +5°
- Чернигов+22°... +5°
- Черновцы+17°... +7°
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