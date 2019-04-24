Чистый четверг в Украине будет теплым и солнечным

Завтра местами ожидается до +26 градусов.

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В четверг, 25 апреля, в Украине будет тепло и солнечно.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, днем температура воздуха достигнет +20...+26 градусов. На побережьях украинских морей холодное море освежит воздух до +16....+19 градусов.

Синоптик также предупредила, что на Правобережье ожидается порывистый ветер.

Погода в Киеве завтра будет теплой, в течение дня +20...+23 градуса.

Напомним, в среду, 24 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.