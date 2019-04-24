В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется лавинная опасность

11:55, 24 апреля 2019
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

24-25 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Погода на сегодня: в Украине потеплеет, температура до +21° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи с оттепелью 24-25 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в районе деятельности станции Плай (центральная часть Закарпатской области) снеголавинный сезон закрыт.

Напомним, в среду, 24 апреля, на западе Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Карпаты
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