В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
24-25 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Погода на сегодня: в Украине потеплеет, температура до +21° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"В связи с оттепелью 24-25 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в районе деятельности станции Плай (центральная часть Закарпатской области) снеголавинный сезон закрыт.
Напомним, в среду, 24 апреля, на западе Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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