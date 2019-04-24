В ЮАР жертвами проливных дождей стали десятки человек

10:42, 24 апреля 2019
16
0

Пострадали более 30 человек.

Последствия непогоды в ЮАР / REUTERS
Последствия непогоды в ЮАР / REUTERS

Проливные дожди стали причиной гибели и ранений нескольких десятков человек в ЮАР.

В Индии жертвами непогоды стали 64 человека

Так, в провинции Квазулу-Наталь  результате сильнейшего паводка, вызванного проливными дождями, погиб 21 человек, еще 32 пострадали, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти. 

Ранее министр обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула заявила, что отдала приказ о направлении военнослужащих в пострадавшие районы для участия в спасательных работах.

Напомним, сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#наводнение#ЮАР
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19°
Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 16 человек Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 16 человек
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху
В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
В результате землетрясения на Филиппинах погибли девять человек В результате землетрясения на Филиппинах погибли девять человек
Число жертв схода оползня в Колумбии увеличилось до 19 человек Число жертв схода оползня в Колумбии увеличилось до 19 человек
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +18° (карта) Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +18° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
53 %
748 мм
5.1 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять