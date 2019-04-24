В ЮАР жертвами проливных дождей стали десятки человек

Пострадали более 30 человек.

Последствия непогоды в ЮАР / REUTERS

Проливные дожди стали причиной гибели и ранений нескольких десятков человек в ЮАР.

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Так, в провинции Квазулу-Наталь результате сильнейшего паводка, вызванного проливными дождями, погиб 21 человек, еще 32 пострадали, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ранее министр обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула заявила, что отдала приказ о направлении военнослужащих в пострадавшие районы для участия в спасательных работах.

Напомним, сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.