В ЮАР жертвами проливных дождей стали десятки человек
Пострадали более 30 человек.
Проливные дожди стали причиной гибели и ранений нескольких десятков человек в ЮАР.
В Индии жертвами непогоды стали 64 человека
Так, в провинции Квазулу-Наталь результате сильнейшего паводка, вызванного проливными дождями, погиб 21 человек, еще 32 пострадали, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее министр обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула заявила, что отдала приказ о направлении военнослужащих в пострадавшие районы для участия в спасательных работах.
Напомним, сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.
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