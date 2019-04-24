В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В среду, 24 апреля, на западе Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 24 апреля в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 24 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+18°... +4°
- Днепр+22°... +8°
- Донецк+22°... +6°
- Житомир+20°... +5°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+21°... +5°
- Кировоград+21°... +4°
- Луганск+21°... +5°
- Луцк+19°... +9°
- Львов+18°... +8°
- Николаев+19°... +4°
- Одесса+18°... +3°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+19°... +8°
- Симферополь+17°... +3°
- Сумы+22°... +6°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+22°... +7°
- Херсон+20°... +5°
- Хмельницкий+17°... +6°
- Черкассы+20°... +4°
- Чернигов+22°... +4°
- Черновцы+17°... +7°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:53 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:20
Закат19:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей