В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

09:38, 24 апреля 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 24 апреля, на западе Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 24 апреля в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

На западе ожидается сильный ветер / Укргидрометцентр
На западе ожидается сильный ветер / Укргидрометцентр

Напомним, в среду, 24 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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