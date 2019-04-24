В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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В среду, 24 апреля, на западе Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 24 апреля в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

На западе ожидается сильный ветер / Укргидрометцентр

Напомним, в среду, 24 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.