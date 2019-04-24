В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19°

08:30, 24 апреля 2019
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Вечером в столице до +13°.

В Киеве сегодня будет тепло / Фото УНИАН
В Киеве сегодня будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в Киеве без осадков, температура до +19°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +13°. Ветер юго-восточный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:49, а зайдет в 20:04.

Как сообщал УНИАН, в среду, 24 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

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Теги: #Киев#погода
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