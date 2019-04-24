Погода на сегодня: в Украине потеплеет, температура до +21° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +20°.
На западе Украины без осадков. Температура до +19°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура до +21°. В центре без осадков, температура до +21°.
Согласно народному прогнозу, 24 апреля - день Антипа священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +5°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+21°... +7°
- Житомир+20°... +5°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+20°... +6°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+21°... +5°
- Луцк+18°... +9°
- Львов+18°... +9°
- Николаев+19°... +5°
- Одесса+18°... +4°
- Полтава+20°... +10°
- Ровно+19°... +8°
- Симферополь+17°... +3°
- Сумы+21°... +7°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+21°... +8°
- Херсон+19°... +5°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+19°... +5°
- Чернигов+21°... +5°
- Черновцы+17°... +7°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:54 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:20
Закат19:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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