Погода на сегодня: в Украине потеплеет, температура до +21° (карта)

08:00, 24 апреля 2019
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По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня потеплеет / фото УНИАН
В Украине сегодня потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +20°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +21°. В центре без осадков, температура до +21°.

Прогноз на 24 апреля / УНИАН
Прогноз на 24 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 апреля - день Антипа священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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