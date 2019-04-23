В Киеве завтра без осадков, температура до +19°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля, в Киеве без осадков, температура до +19°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +13°. Ветер юго-восточный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:49, а зайдет в 20:04.
Как сообщал УНИАН, в среду, 24 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +3°
- Днепр+20°... +6°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+18°... +3°
- Запорожье+20°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+20°... +5°
- Кировоград+19°... +5°
- Луганск+20°... +5°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+17°... +9°
- Николаев+19°... +5°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+20°... +8°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+15°... +3°
- Сумы+20°... +5°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+21°... +6°
- Херсон+19°... +4°
- Хмельницкий+18°... +5°
- Черкассы+20°... +4°
- Чернигов+21°... +4°
- Черновцы+17°... +7°
Виргиния, США
+ 12 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:61 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:22
Закат19:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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