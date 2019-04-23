Завтра в Украине потеплеет, местами ожидается до +21° (видеопрогноз)

Потепление ожидается по всей стране.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +3°, днем до +20°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +6°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 24 апреля - день Антипа священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.

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