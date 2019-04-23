Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 16 человек

15:41, 23 апреля 2019
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14 человек числятся пропавшими без вести.

Последствия землетрясения на Филиппинах / REUTERS
Последствия землетрясения на Филиппинах / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 6,1 на севере Филиппин погибли 16 человек. 

В результате сильного землетрясения на Тайване пострадали несколько человек

Кроме того, пострадал 81 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести в провинциях Пампанга и Самбалес в центральной части острова Лусон, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальный совет по уменьшению опасности и ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что землетрясение было зафиксировано в 18 км к северо-востоку от города Кастильехос в провинции Самбалес. Очаг залегал на глубине 12 км.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

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Теги: #землетрясение#Филиппины
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