Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 16 человек
14 человек числятся пропавшими без вести.
В результате землетрясения магнитудой 6,1 на севере Филиппин погибли 16 человек.
В результате сильного землетрясения на Тайване пострадали несколько человек
Кроме того, пострадал 81 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести в провинциях Пампанга и Самбалес в центральной части острова Лусон, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальный совет по уменьшению опасности и ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что землетрясение было зафиксировано в 18 км к северо-востоку от города Кастильехос в провинции Самбалес. Очаг залегал на глубине 12 км.
Ранее сообщалось о девяти погибших.
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