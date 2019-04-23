Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху

На западе Украины 28 апреля похолодает.

На Пасху в большинстве регионов будет тепло / Фото УНИАН

На Пасху, 28 апреля, во многих регионах Украины ожидаются дожди.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, в ночь на 28 апреля дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины. Днем 28 апреля на западе также будет дождливо, осадки распространятся на Житомирщину, Винниччину и Киевщину.

Кроме того, на западе Украины днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории погода на Пасху будет теплой.

Напомним, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.