Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Пасху
На западе Украины 28 апреля похолодает.
На Пасху, 28 апреля, во многих регионах Украины ожидаются дожди.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, в ночь на 28 апреля дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины. Днем 28 апреля на западе также будет дождливо, осадки распространятся на Житомирщину, Винниччину и Киевщину.
Кроме того, на западе Украины днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории погода на Пасху будет теплой.
Напомним, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +2°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+18°... +2°
- Запорожье+21°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+19°... +6°
- Кировоград+18°... +2°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+19°... +7°
- Львов+17°... +9°
- Николаев+19°... +3°
- Одесса+19°... +4°
- Полтава+19°... +7°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+15°... +3°
- Сумы+19°... +5°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+20°... +5°
- Херсон+18°... +3°
- Хмельницкий+18°... +5°
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