В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

13:01, 23 апреля 2019
10
0

Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 23 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +18° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гідромецтентр.

"23 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 23 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Карпаты#лавина
Читайте также
В результате землетрясения на Филиппинах погибли девять человек В результате землетрясения на Филиппинах погибли девять человек
Число жертв схода оползня в Колумбии увеличилось до 19 человек Число жертв схода оползня в Колумбии увеличилось до 19 человек
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +18° (карта) Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +18° (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +17° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +17°
В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
60 %
755 мм
3.8 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять