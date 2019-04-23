В результате землетрясения на Филиппинах погибли девять человек

Число жертв может возрасти.

Иллюстрация / REUTERS

Девять человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,1 на острове Лусон на Филиппинах.

Читайте также В Бразилии произошло землетрясение

Пять человек погибли при обрушении их домов, а еще четыре тела были извлечены из-под обломков здания супермаркета в городе Порак провинции Пампанга в 110 км к северу от Манилы, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Число жертв может возрасти, так как из провинций продолжают поступать данные о погибших.

Напомним, на Тайване 18 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,7.