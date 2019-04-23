Число жертв схода оползня в Колумбии увеличилось до 19 человек

10:44, 23 апреля 2019
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Пять человек получили ранения.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

19 человек погибли, пять получили ранения в результате схода оползня в юго-западной колумбийской провинции Каука.

В Колумбии 14 человек погибли в результате схода оползня

Сход оползня был вызван проливными дождями. По меньшей мере восемь домов пострадали, а часть Панамериканского шоссе заблокирована, сообщает Euronews

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, в результате схода оползней, вызванных сильными дождями, в городе Чунцин на юго-западе Китая четыре человека пропали без вести.

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Теги: #Колумбия#оползень
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