Число жертв схода оползня в Колумбии увеличилось до 19 человек

Пять человек получили ранения.

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19 человек погибли, пять получили ранения в результате схода оползня в юго-западной колумбийской провинции Каука.

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Сход оползня был вызван проливными дождями. По меньшей мере восемь домов пострадали, а часть Панамериканского шоссе заблокирована, сообщает Euronews.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, в результате схода оползней, вызванных сильными дождями, в городе Чунцин на юго-западе Китая четыре человека пропали без вести.