На западе Украины объявили штормовое предупреждение

09:41, 23 апреля 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Во вторник, 23 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"23 апреля в западных областях порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

На западе Украины ожидается сильный ветер / Укргидрометцентр
На западе Украины ожидается сильный ветер / Укргидрометцентр

Напомним, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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