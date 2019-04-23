На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Во вторник, 23 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на неделю: в Украину придет тепло до +25° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"23 апреля в западных областях порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+16°... +2°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+18°... +2°
- Запорожье+19°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+19°... +6°
- Кировоград+18°... +2°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+19°... +6°
- Львов+17°... +9°
- Николаев+18°... +3°
- Одесса+19°... +4°
- Полтава+19°... +7°
- Ровно+19°... +5°
- Симферополь+15°... +2°
- Сумы+19°... +5°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+19°... +5°
- Херсон+18°... +3°
- Хмельницкий+17°... +5°
- Черкассы+18°... +6°
- Чернигов+19°... +4°
- Черновцы+17°... +7°
Виргиния, США
+ 9 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+9 °
Влажность:60 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:22
Закат19:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей