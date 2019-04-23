На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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Во вторник, 23 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"23 апреля в западных областях порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

На западе Украины ожидается сильный ветер / Укргидрометцентр

Напомним, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.