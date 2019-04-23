В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°

Вечером в столице до +12°.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 апреля, в Киеве без осадков, температура до +17°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:50, а зайдет в 20:02.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.

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