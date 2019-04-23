В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°
Вечером в столице до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 апреля, в Киеве без осадков, температура до +17°.
Погода на неделю: в Украину придет тепло до +25° (карта)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:50, а зайдет в 20:02.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.
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- Винница+15°... +3°
- Днепр+18°... +6°
- Донецк+18°... +5°
- Житомир+17°... +3°
- Запорожье+18°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+17°... +5°
- Луганск+18°... +5°
- Луцк+19°... +7°
- Львов+17°... +9°
- Николаев+17°... +5°
- Одесса+18°... +3°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+19°... +5°
- Симферополь+15°... +1°
- Сумы+17°... +6°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+17°... +4°
- Хмельницкий+17°... +5°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+18°... +4°
- Черновцы+17°... +7°
Виргиния, США
+ 11 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:60 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:22
Закат19:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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