В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°

08:30, 23 апреля 2019
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Вечером в столице до +12°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 апреля, в Киеве без осадков, температура до +17°.

Погода на неделю: в Украину придет тепло до +25° (карта)

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:50, а зайдет в 20:02.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Украине без осадков, температура  до +18°.

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Теги: #Киев#погода
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